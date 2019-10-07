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понедельник, 07 октября 2019 15:53

Зеленский назначил экс-супругу Портнова судьей Оболонского районного суда

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Зеленский назначил экс-супругу Портнова судьей Оболонского районного суда
Офис Президента Украины опубликовал перечень вновь судей городских судов. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил 20 судей в местные суды.

Об этом говорится в указе №735 / 2019 на сайте главы государства.

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В постановлении назначили в местных общих судах на должности людей.

Судьи Погребищенского районного суда Винницкой области Бойко Антона Витальевича;

Судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области Вергелеса Валерия Александровича;

Судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Покидюка Вячеслава Николаевича;

Судьи Пятихатского районного суда Днепропетровской области Фирс Юлию Викторовну;

Судьи Житомирского районного суда Житомирской области Буткевич Максима Ивановича;

Судьи Олевского районного суда Житомирской области Винара Любомира Викторовича;

Судьи Радомышльского районного суда Житомирской области Сиренко Наталья Станиславовна;

Судьи Хортицкого районного суда города Запорожья Мурашову Наталья Анатольевна;

Судьи Лисичанского городского суда Луганской области Калмыков Юлию Александровну;

Судьи Червоноградского городского суда Львовской области Рудакова Дмитрия Игоревича;

Судьи Яворивского районного суда Львовской области Швед Наталью Петровну;

Судьи Братского районного суда Николаевской области Скарницьку Инну Борисовну;

Судьи Красноокнянского районного суда Одесской области Бурдинюк Елену Сергеевну;

Судьи Заричненского районного суда Ровенской области Снитчук Руслану Михайловну;

Судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Феленк Юрия Анатольевича;

Судьи Харьковского районного суда Харьковской области Березовской Ирину Валерьевну;

Судей Чернобаевского районного суда Черкасской области Кваша Ирину Михайловну, Левченко Василия Васильевича;

Судьи Бахмачского районного суда Черниговской области Лободу Наталью Витальевну;

Судьи Оболонского районного суда города Киева Белоконну Инну Викторовну.

Новым председателем Конституционного суда на спецзаседании судей 17 сентября избрали Александра Тупицкого. Он имеет недвижимость в Крыму и Донецке.

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