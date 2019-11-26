Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет"

Зеленский говорит, что борьба с коррупцией - главная задача правительства.

Президент Владимир Зеленский попытался пошутить о коррупции в Украине.

Об этом шла речь на цифровом форуме в Эстонии при участии тамошнего президента Керсти Кальюлайд.

"В Украине создано Министерство цифровых преобразований, впервые за 28 лет. Кстати, у вас есть такое в Эстонии? Нет? Ну будем делиться опытом.

Создаем систему электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов "Трембита". Автоматизируем работу центров по предоставлению административных услуг "Улей".

Украина, IT-специалисты которой на аутсорсе уже оцифровывают полмира, просто заслуживает иметь цифровые возможности для лучшей жизни", - сказал Зеленский.

Он вспомнил проект "Государство в смартфоне".

"Проект осложняет жизнь для коррупционеров. Это самая главаня задача для нашего молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку и все - коррупционера нет. И это не взрыв. Хотя?", - сказал Зеленский и улыбнулся.

"Законодательный процесс в Украине некоторые называют "безумным принтером", "турборежимом" из-за невероятного количества законов, которые принимаем. Это правда. За 2,5 месяца приняли 82 закона. Это улучшает бизнес-климат в Украине.

И понемногу боремся с коррупционерами, очень серьезно", - также сказал президент.

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В начале ноября президент Владимир Зеленский в Facebook заявлял: "Дело Свинарчуков, Пашинский, Микитась, Дубневич. А дальше будут приговоры этим людям. А не будет, открывать другие дела. Никто не будет останавливаться".