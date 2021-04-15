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четверг, 15 апреля 2021 11:03

Зеленский научился жить без Коломойского

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Зеленский научился жить без Коломойского
Олигарх сделал все возможное, чтобы Зеленский стал президентом, говорится в статье.

После американских санкций против олигарха Игоря Коломойского президент Владимир Зеленский выбрал геополитических партнеров, а не партнера по медийному бизнесу. Об этом говорится в публикации "Токсическая дружба. Как Коломойский стал неудобным для Зеленского" на "Українська правда"

Американские проблемы Коломойского добавили решимости "стопроцентно" президентским людям в Офисе генерального прокурора. Неожиданно Ирина Венедиктова начала подписывать подозрения близким к олигарху фигурантам дел Приватбанка.

Понятно, что за тех, кого удалось задержать по делам Приватбанка, быстро внесли залоги, а тех, кого удалось, вывезли в Израиль и другие страны раньше. Но обострение уголовных дел - это не причина проблем Коломойского, а их следствие.

Зеленский научился жить без Коломойского, говорится в статье.

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"У Валерьевича, по сути, нет каких-то тем, где Зе не может решить все сам. Более того, пока он сидит у себя в Днепре, из его обоймы постепенно выпадают ключевые люди. От Дубинского шарахаются, как от прокаженного,"приватовцев" цапает НАБУ, против Фукса СНБО вводит санкции.

Палица и тот разошелся по всем бизнесам с Коломойским, и сейчас в "За майбутнє" четкий раскол: люди Бени голосуют вот так, люди Палици-Авакова - иначе", - объясняет некогда близкий к Зеленскому член Зе!Команды.

"А Коломойский же не один удерживает депутатов, это делают люди типа Палицы. И постепенно такие люди все заметнее удаляются от Игоря, его территория постоянно сжимается. Публично он токсичен для Зе", - добавляет собеседник.

"Знаете, в последнее время "Плюсы" (телеканал "1 + 1" Коломойского. - Gazeta.ua) стали просто золотые. Комментарии сами просят, на все эфиры зовут. Даже Кирилла Тимошенко, который два года был забанен, теперь каждую неделю зовут на "Право на власть". Коломойский обнимает нас, как может", - рассказывает близкий к Зеленскому чиновник Офиса президента.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента Украины заявил о деолигархизации.

Состояние Игоря Коломойского оценивают в $1,8 млрд.

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