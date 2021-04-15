Зеленский научился жить без Коломойского - СМИ

Олигарх сделал все возможное, чтобы Зеленский стал президентом, говорится в статье.

После американских санкций против олигарха Игоря Коломойского президент Владимир Зеленский выбрал геополитических партнеров, а не партнера по медийному бизнесу. Об этом говорится в публикации "Токсическая дружба. Как Коломойский стал неудобным для Зеленского" на "Українська правда"

Американские проблемы Коломойского добавили решимости "стопроцентно" президентским людям в Офисе генерального прокурора. Неожиданно Ирина Венедиктова начала подписывать подозрения близким к олигарху фигурантам дел "Приватбанка".

Понятно, что за тех, кого удалось задержать по делам "Привата", быстро внесли залоги, а тех, кого удалось, вывезли в Израиль и другие страны раньше. Но обострение уголовных дел - это не причина проблем Коломойского, а их следствие.

Зеленский научился жить без Коломойского, говорится в статье.

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"У Валерьевича, по сути, нет каких-то тем, где Зе не может решить все сам. Более того, пока он сидит у себя в Днипре, с его обоймы постепенно выпадают ключевые люди. От Дубинского шарахаются, как от прокаженного,"приватовцев" цапает НАБУ, против Фукса СНБО вводит санкции.

Палица и тот разошелся по всем бизнесам с Коломойским, и сейчас в "За будущее" четкий раскол: люди Бени голосуют по одному, люди Палици-Авакова - иначе", - объясняет некогда близкий к Зеленскому член Зе!Команды.

"А Коломойский же не один удерживает депутатов, это делают люди типа Палицы. И постепенно такие люди все заметнее удаляются от Игоря, его территория постоянно сжимается. Публично он токсичен для Зе", - добавляет собеседник.

"Знаете, в последнее время "Плюсы" (телеканал "1 + 1" Коломойского. - Gazeta.ua) стали просто золотые. Комментарии сами просят, на все эфиры зовут. Даже Кирилла Тимошенко, который два года был в бане, теперь каждую неделю зовут на "Право на власть". Коломойский обнимает нас, как может", - рассказывает близкий к Зеленскому чиновник Офиса президента.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента Украины заявил о деолигархизации. Состояние Игоря Коломойского оценивают в $1,8 млрд.