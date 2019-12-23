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вторник, 24 декабря 2019 17:25

Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Дмитрий Чекалкин

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Автор: Тарас Подолян
  Мы не только не противостоим российской пропаганде, но и подыгрываем ей - Дмитрий Чекалкин
Мы не только не противостоим российской пропаганде, но и подыгрываем ей - Дмитрий Чекалкин

Владимир Зеленский - это украинская прививка от популизма. Об этом в интервью журналу "Країна" сказал бывший дипломат Дмитрий Чекалкин. По его словам, эта прививка должна быть болезненной и довольно продолжительной.

Многие хвалит Зеленского за то, что он не переступил "красные линии", которые обозначило ему общество, во время встречи в формате "норманнской четверки" в Париже. Некоторые же критикует президента за то, что почти ни о чем не договорились. Чего в этой ситуации больше - измены или победы?

Зеленский - человек чувствительный, и хотел посмотреть в глаза врагу. Сейчас как раз вышла очередная 9 серия телесериала, где собраны свидетельства людей, работавших с Путиным в 1990-х годах. Там вся история Путина, его становления показаны: он начинал с крышевания наркотрафика торговцев героином, лучшим своим учителем по жизни Путин называл человека, 20 лет отсидевшего в тюрьме за групповое изнасилование.

Все мировое аналитическое сообщество понимает, что сегодня именно Путин самый большой враг человечества, а не Талибан или Игил, которого финансово и кадрово питают те же эфэсбэшные структуры. Именно эта кремлевская обезьяна с ядерной гранатой в одной руке и с мощным пропагандистским аппаратом в другой, официально записала в своей военной доктрине, что их главное сегодня оружие - это гибридная война. Это провокации и диверсии, которые направлены в первую очередь против Украины.

На подобной встрече Петр Порошенко и Путин ссорились, а на фото с нынешней встречи президенты Украины и России улыбаются. Как выглядел наш президент на этой встрече? Он не назвал Россию агрессором. Это - мудрая дипломатия с его стороны? Мог ли он поступить по-другому?

Это унизительное поведение по отношению к своему государству. Человек, который назвал себя слугой народа и отцом нации, вместо того, чтобы подчеркнуть обвинения, улыбается врагу. К сожалению, оправдались ожидания, что Владимир Зеленский не может достойно противостоять врагу.

Если сама Украина сдает свои позиции и не обвиняет Россию в оккупации Крыма и Донбасса, то почему должны это делать западные государства?

В конце концов динамика развития сегодня не в пользу Украины. Поэтому если сама Украина сдает свои позиции и не обвиняет Россию в оккупации Крыма и Донбасса, то почему должны это делать западные государства? Зачем тогда им усиливать режим санкций против России? Они могут отменить их вообще и снять себе из головы эту проблему.

Как думаете, то, что не были пройдены так называемые "красные линии", это заслуга исключительно гражданского общества?

Конечно. Но на самом деле мы о реальных договоренности норманнской встречи пока ничего не узнали.

Насколько существенные будут уступки по газовым вопросам, об этом мы еще не знаем. Это было более протокольная событие.

Если бы были пройдены "красные линии", угрожала ли бы Зеленскому реакция, подобная реакции общественности 6 лет назад?

Не надо спешить с выводами. Зеленский - это наша прививка от популизма. К сожалению, эта прививка должна быть болезненной и довольно продолжительной.

Поляки, после того как они возненавидели своего Бальцеровича, прошли через 5 лет такой коммунистической пропаганды, что сегодня для них Бальцерович - самый популярный политик. Хотя в свое время его ненавидели. Они получили эту прививку. И мы должны получить. Просто у поляков в то время не было такого коварного врага, как у нас сегодня. Это проблема.

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Даже смеяться сейчас над Зеленским - это в определенной степени недооценивать опасность. С одной стороны, то, что становится смешным, уже не может быть страшным. Но в сегодняшней ситуации важнее является не юмор, а объективная информационная политика.

Сериал "Слуга народа", где играет наш нынешний президент, даже решили было показывать в России. Хотя потом все-таки сняли с проката. Какие ощущения у вас вызывает эта ситуация? В России комментируют, что это, мол, интересная пародия на отношения власти и народа в Украине.

Она для России очень комплиментарная, потому что России как врага Украины в этом сериале вообще нет. Россия вынесена за скобки.

Главная фабула сериала: есть три нацмена, которые здесь всем управляют. Патриотически настроенные люди в показаны как абсолютно неадекватные. Когда происходит авария, на помощь приходят донецкие шахтеры. То есть, мол, наиболее сознательное население у нас на востоке, а патриотические силы какие-то придурковатые и нелепые. Это как в сериале "Сваты": русскоязычному цивилизованному Ковалеву противостоит туповатый быдловатый Будько. Все укладывается в такую ​​сегодняшнюю российскую парадигму. Нацмены - еврей, татарин и грузин - здесь дергают все за веревочки, и все происходит по их сценарию. Для России этот сериал удачно ложится на подготовленную базу их представлений о нас.

Мы не только не противостоим российской пропаганде, но и подыгрываем ей.

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже только доказали, что у главы Кремля есть стратегия по Украине, которой он придерживается.

Считает бывшая заместитель главы МИД Елена Зеркаль, об этом она рассказала в программе "Антиподы".

В то же время подчеркнула, что эти переговоры напоминают ей "Игру престолов".

"Это как встреча с Сауроном. Можно выйти, но у тебя все равно остается какой-то отпечаток от этого", - сказала Зеркаль.

Кроме того, она предупредила Зеленского, что здесь не работает выражение "спасибо, что живой!"

"Это же живой сейчас, но это не значит, что жив некоторое время. Я всегда исхожу из того, что у Путина есть стратегия. Он ничего не делает просто так. И то, что он не проглотил с первого раза, это тоже тактика", - подчеркнула она.

Автор: Валерия Радзиевская
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