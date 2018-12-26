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среда, 26 декабря 2018 08:37

Зеленский намекнул о походе в политику

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Зеленский намекнул о походе в политику
В партию войдет команда "Квартала". Фото: viva.ua

Шоумен и руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский создает партию "Слуга народа".

Об этом он сказал, общаясь с журналистами в Николаеве.

"У нас очень большая команда. Это люди, которых вы не видите на сцене, 300 человек. Это очень многие люди, которые будут в партии "Слуга народа". Они со мной выросли. Это профессиональные люди, не артисты. Я сам закончил юрфак, со мной учились очень умные, креативные люди, которые занимаются юридическими, финансовыми вопросами", - сказал Зеленский.

О своих президентских амбициях комик пока не рассказал.

"Говорить о политике нужно, когда что-то уже свершилось, когда действительно, например, зарегистрированы (кандидатом. - Gazeta.ua). Тогда можно об этом говорить. Да, другие политики продолжают говорить об этом каждый день. Я не такой. Я об этом все эти годы не говорил и не хотел бы начинать свою политическую жизнь так, как они. Я не хочу сравнивать себя ни с кем, не хочу, чтоб меня сравнивали. Это прошлая жизнь, а новые люди, они в другой жизни, они новые. Они по-другому хотят. Поэтому пока я "в домике", - ответил Зеленский.

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31 декабря в Украине начнется официальная президентская избирательная кампания. Сами выборы состоятся 31 марта. Уже сейчас о намерении принять участие в выборах президента заявили 28 человек. Больше всего кандидатов в президенты было на выборах 2004-го - 26. Меньше всего 1991-го - 6.

Президент Петр Порошенко на пресс-конференции 16 декабря заявил, что это неуместное время для объявления о намерении участвовать в выборах главы государства.

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