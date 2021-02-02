Зеленский наложил санкции на депутата Козака.Закрыл его телеканалы Newsone, 112 и Zik

 
Ексклюзивы
1/5
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 252
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1071
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 261
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 3375
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 360
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 189
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 675
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 927
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 1773
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 4716
Фото
Все фото
8
7
6
3
8
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Зеленский рассказал о &quot;отдельных группах&quot; и &quot;меняющихся интересах вместо правды&quot;
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющихся интересах вместо правды"
Ахметов купил имение за €200 млн
Ахметов купил имение за €200 млн
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Видео
Все видео
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Мэр Николаева переводил депутатов из ОПЗЖ, которые не хотели разговаривать на украинском
Мэр Николаева переводил депутатов из ОПЗЖ, которые не хотели разговаривать на украинском
Скичко получил букет роз от скандального мэра
Скичко получил букет роз от скандального мэра
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Депутата коллективно осудили в Раде за хамство
Депутата коллективно осудили в Раде за хамство
Интервью
1/5
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 252
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 513
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 261
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3222
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 270
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
вторник, 02 февраля 2021 23:05

Зеленский наложил санкции на депутата Козака.Закрыл его телеканалы Newsone, 112 и Zik

3 Комментировать
Зеленский наложил санкции на депутата Козака.Закрыл его телеканалы Newsone, 112 и Zik
Зеленский ввел в действие решение СНБО наложить санкции на Козака. Фото: Znaj.ua

Президент Владимир Зеленский наложил санкции на депутата Верховной Рады от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тараса Козака сроком на 5 лет.

Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, приостановление исполнения финансовых обязательств, лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, сообщает Офис президента.

Санкции предусматривают запрет совершения сделок с ценными бумагами, прекращение выдачи дозволивна ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным иностранцами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука

На 5 лет также наложили санкции на каналы "112-Украина", NewsOne, ZIK - "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", "Телерадиокомпания" 112-ТВ " , "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". Они предусматривают запрет пользования радиочастотами Украины и прекращение трансляции програм.

Холдинг "Новости" объединяет телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, формально принадлежащие бизнесмену, нардепу от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Реальный контроль над медиаресурсом приписывают председателю политсовета этой партии, нардепу Виктору Медведчуку.

Согласно мониторингу, проведенному изданием "Детектор медиа", на телеканалах холдинга "Новости" - "112 Украина", NewsOne и ZIK - чаще всего распространяются месседжи, созвучные с российской пропагандой, фиксируются нарушения журналистских стандартов, продвижение интересов Кремля и "Оппозиционной платформы", оправдание российской агрессии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский наложил санкции на депутата Козака.Закрыл его телеканалы Newsone, 112 и Zik». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 52375
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 36225
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 12348
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 8577
2 копейки стоят 30 тыс. грн: как выглядит монета
2 копейки стоят 30 тыс. грн: как выглядит монета Просмотров: 7875
Политика
Военный парад, саммит, концерт: каким будет празднование 30-летия Независимости
Военный парад, саммит, концерт: каким будет празднование 30-летия Независимости Просмотров: 270
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
 Просмотров: 252
Где самое слабое место правоохранительной реформы в Украине
Где самое слабое место правоохранительной реформы в Украине
 Просмотров: 135
Мэр Николаева переводил депутатов из ОПЗЖ, которые не хотели разговаривать на украинском
Мэр Николаева переводил депутатов из ОПЗЖ, которые не хотели разговаривать на украинском
 Просмотров: 567
Скичко получил букет роз от скандального мэра
Скичко получил букет роз от скандального мэра
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
8
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
3
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
3
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
3
Зеленский наложил санкции на депутата Козака.Закрыл его телеканалы Newsone, 112 и Zik
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
Голосов: 18984
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть