Зеленский начал упрощать получение гражданства для иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ касательно упрощения процедуры получения гражданства для лиц, которые защищали или защищают нацбезопасность и оборону Украины. А также гражданам России, которых преследуют за политические убеждения.

Соответствующий указ издан и обнародован 13 августа на сайте президента.

Теперь политические беженцы из России должны будут подать декларацию об отказе от российского гражданства и документ, подтверждающий политическое преследование. Этот документ может выдать Украинский МИД, посольство или консульство.

Своим указом Зеленский поручил Кабмину "безотлагательно" разработать и внести в Раду законопроект об упрощении получения гражданства о россиянах, преследуемых по политическим мотивами. И в течение 3-х месяцев разработать и внести в Раду законопроект о предоставлении убежища в Украине.

Также Кабмин упростить процедуру, по которой рассматривают заявления граждан России на получение статуса беженца или лица с дополнительной защитой.