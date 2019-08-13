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вторник, 13 августа 2019 12:16

Зеленский начал упрощать получение гражданства для иностранцев

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Зеленский начал упрощать получение гражданства для иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ касательно упрощения процедуры получения гражданства для лиц, которые защищали или защищают нацбезопасность и оборону Украины. А также гражданам России, которых преследуют за политические убеждения.

Соответствующий указ издан и обнародован 13 августа на сайте президента.

Теперь политические беженцы из России должны будут подать декларацию об отказе от российского гражданства и документ, подтверждающий политическое преследование. Этот документ может выдать Украинский МИД, посольство или консульство.

Своим указом Зеленский поручил Кабмину "безотлагательно" разработать и внести в Раду законопроект об упрощении получения гражданства о россиянах, преследуемых по политическим мотивами. И в течение 3-х месяцев разработать и внести в Раду законопроект о предоставлении убежища в Украине.

Также Кабмин упростить процедуру, по которой рассматривают заявления граждан России на получение статуса беженца или лица с дополнительной защитой.

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Дата
13
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Голосов: 9216
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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