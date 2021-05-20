Зеленский начал разговор с олигархов

Автор: Анастасия Прокаева

Президент Владимир Зеленский заявил о стране без олигархов. Об этом сказал на пресс-конференции в четверг.

"Я думаю, чувствуете первые наши шаги, к которым я готовился достаточно долго. Сейчас вы видите результат. Страну для сорока миллионов, а не для сотни "Форбс", - заявил он.

"Государство должно помогать бизнесу, а не большой бизнес жить за счет государственного бюджета.

Мы строим страну, которая не ждет только на санкционную политику других государств. Мы им благодарны, тем не менее. Страна самостоятельно защищает свой суверенитет, сама проводит мощную санкционную политику против пропагандистов, контрабандистов, криминальных авторитетов, воров в законе", - заявил глава государства.