Зеленский начал неделю с увольнения

Причины увольнения в указе Зеленского не указаны ФОТО: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров.

Об этом говорится в указе от 11 ноября.

На его место внештатно назначил Алексея Перевезенцева. Ранее работал Государственным секретарем в Министерстве экономического развития, говорится в его декларации. Подал ее перед увольнением, 27 сентября этого года.

Имеет квартиру, офис, машиноместа, нежилые помещения и гараж в Киеве, земельный участок, садовый и жилые дома - в Киевской области. Также две машины - Тойоту Ленд Крузер 200 (2011 года выпуска) и ГАЗ 21 (1965 года выпуска).

Андрей Герус проработал на должности представителя президента в Кабмине более 5 месяцев - с 22 мая 2019 года. 6 ноября Андрей Герус подрался с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко в аэропорту "Борисполь". Ляшко обвинил "слугу народа" в том, что тот открыл импорт электроэнергии из страны-агрессора России, чем предал национальные интересы Украины.