Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам

Зеленский не в первый раз записывает видео из спортзала. Фото: zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский обратился к сборной Украины, которое примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Видео записал около тренажеров в воскресенье, 23 января.

"Уважаемый народ Украины, сегодня мы провожаем нашу олимпийскую сборную на 24 зимние Олимпийские игры в Китай. Уважаемая сборная, знайте, что за вас будут болеть только родные, близкие люди. Значит, только ваша семья.

Но не забывайте, что ваша семья - это не только ваши родители, дай им всем Божье здоровье, ваши мужья, жены, детишки, братья, сестры, все родные. Не только они. Каждый из нас, каждый украинец - это одна сборная, одна семья под названием Украина. Так что на правах родственники хочу вам пожелать - не болейте, хорошо ешьте, носите шляпу, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям", - сказал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото

Президент не в первый раз делает посты в Instagram из спортзала.

На третий день нового года публиковал фото с сонными собаками у тренажера. "Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра", - написал.

В ноябре прошлого года рассказал о "спортивном утре".

На этой неделе в Закарпатской области расставили билборды с приветствием президента с днем рождения. От партии "Слуга народа". День рождения Зеленского – 25 января.