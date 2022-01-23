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воскресенье, 23 января 2022 15:28

Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам

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Зеленский &quot;на правах родственников&quot; обратился из спортзала к олимпийцам
Зеленский не в первый раз записывает видео из спортзала. Фото: zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский обратился к сборной Украины, которое примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Видео записал около тренажеров в воскресенье, 23 января.

"Уважаемый народ Украины, сегодня мы провожаем нашу олимпийскую сборную на 24 зимние Олимпийские игры в Китай. Уважаемая сборная, знайте, что за вас будут болеть только родные, близкие люди. Значит, только ваша семья.

Но не забывайте, что ваша семья - это не только ваши родители, дай им всем Божье здоровье, ваши мужья, жены, детишки, братья, сестры, все родные. Не только они. Каждый из нас, каждый украинец - это одна сборная, одна семья под названием Украина. Так что на правах родственники хочу вам пожелать - не болейте, хорошо ешьте, носите шляпу, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям", - сказал.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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Президент не в первый раз делает посты в Instagram из спортзала.

На третий день нового года публиковал фото с сонными собаками у тренажера. "Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра", - написал.

В ноябре прошлого года рассказал о "спортивном утре".

На этой неделе в Закарпатской области расставили билборды с приветствием президента с днем рождения. От партии "Слуга народа". День рождения Зеленского – 25 января.

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