Зеленский любит подлиз - политтехнолог

Зеленский любит когда ему льстят, говорит политтехнолог. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский любит, когда к нему подлизываются.

Об этом сказал руководитель кампании Петра Порошенко на выборах президента, бывший нардеп Игорь Грынив в интервью "Hromadske"

"Говорят, что Зеленский любит когда ему льстят.

Это когда не хвалят, а подлизываются. Зеленский окружает себя теми людьми, которые его любят. Вероятно, это опыт артиста. Так вот, президентский пост - не об этом. Там временами следует принимать не популярные решения, приносить жертвы, брать на себя ответственность. И не всегда за это будут сразу аплодисменты. Я хочу, чтобы и период Порошенко, и период Зеленского в истории оценили положительно", - сказал Грынив.

"Я когда-то пробовал определить заповеди, которые должны быть наиболее важными для президента. Для себя я сделал вывод - искренне любить людей. Вот у меня нет ответа, эта власть любит людей, или она добивается любви к себе этих людей?", - отметил политтехнолог.

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21 апреля на выборах президента во втором туре за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. При Петре Порошенко - 24,45%. На выборах в Верховную Раду его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.