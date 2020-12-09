Зеленский лично встретился с Путиным

В прошлом году, 9 декабря 2019-му, состоялась первая личная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина.

Перед этим состоялась встреча лидеров "нормандской четверки", которую прервали ради переговоров лидеров двух стран тет-а-тет. Они проходили в Елисейском дворце больше часа.

В части переговоров участвовали представители "Нафтогаза" - Юрий Витренко, Газпрома - Алексей Миллер и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики - Алексей Оржель и Александр Новак.

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После переговоров с участием делегаций Путин и Зеленский провели переговоры с глазу на глаз, которые продолжались 10-15 минут.

Они говорили о выборах на Донбассе и восстановления украинской контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли одновременно согласовали новый обмен удерживаемыми.

Затем лидеры собрались на совместную рабочую ужин в формате "четверки", где присутствовали также главы Франции Эмманюэль Макрон и Германии Ангела Меркель.

По результатам опроса, чуть меньше половины украинцев считают, что прямой диалог президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина необходим. Только 20% людей убеждены, что это может навредить стране.