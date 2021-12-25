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суббота, 25 декабря 2021 19:49

Зеленский купил подарки у жены недобросовестного судьи

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Зеленский купил подарки у жены недобросовестного судьи
Фирма жены судьи, которая делает подарки президенту, добывает янтарь на 60 гектарах леса. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский будет дарить изделия из янтаря. Государственное управление делами закупило такие изделия для мероприятий и приемов с участием президента на 168 тыс. грн.

Об этом пишут "Наші гроші"

Речь идет о сувенирах: панно, тарели, вазы, ожерелья и скульптуры. Самыми дорогими являются две декоративные тарели по 16 тыс. грн.

В марте заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило рассказывал, что во время визита в ОАЭ Зеленский дарил вервицы из янтаря.

ГУД заключило соглашения с ФЛП Галиной Симхой. Она – жена судьи Высшего административного суда Николая Заики.

Когда он баллотировался на должность судьи Верховного суда, Общественный совет добродетели дал квалифкомиссии отрицательное заключение. Судью обвинили в отмене решения Высшего совета юстиции по судье Червонозаводского районного суда города Харькова Елене Васильевой, которая выносила неправомерные решения в отношении участников Революции достоинства.

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Супруга судьи является основательницей фирмы "Центр "Сонячне ремесло". В 2017 году Кабинет министров разрешил передать этой фирме 60,23 га леса в Ровенской области для частной добычи янтаря.

21 из 28 судей, которых президент Зеленский назначил указами 1 декабря, имеют отрицательные выводы ГРД.

Эксперты сообщали, что президент Зеленский назначил двух судей Майдана – Андрея Ключника из Святошинского районного суда города Киева и Петра Зарубу из Дарницкого райсуда.

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Дата
25
декабря

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