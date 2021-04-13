Зеленский, который на выборах обещал честность, теперь стал спасителем Татарова

Зеленский пришел к власти на волне лозунгов о честности и чистоте своей команды, напоминают активисты. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский стал одним из спасителей заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Которого по версии следствия НАБУ подозревают в участии передачи взятки должностному криминалистической учреждения МВД, будучи юристом государственной компании "УкрБуд" - ранее принадлежала экс-нардепу Максиму Мыкытасю. Об этом пишет общественная организация Центр противодействия коррупции в публикации "Слить" дело за 90 дней. Фамилии и роли всех спасателей Татарова" на "Українська правда"

Активисты напоминают о деле - подделка экспертизы в еще одном деле НАБУ, которое касалось махинаций при закупке квартир для Нацгвардии. В результате чего убытки из 81 млн грн внезапно уменьшились более чем в 10 раз, до 7 млн грн.

Это обнаружили детективы, после чего, вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры были готовы вручить Татарову подозрение. Лишь со второй попытки и с большим трудом им это удалось. Просили Антикоррупционный суд взятьТатарова под стражу. Но этого сделать не удалось, потому в дело резко вмешалось руководство Офиса генпрокурора.

В "операции" по спасению Татарова приняли участие руководство и прокуроры Офиса генерального прокурора, следователи СБУ, судьи Верховного суда, Киевского апелляционного суда, Печерского и Шевченковского судов столицы, рассказывает ЦПК.

Все это не могло бы произойти без согласования на высшем политическом уровне, сказано в публикации.

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Зеленский не мог не видеть, как в течение нескольких месяцев Татарова абсолютно дерзко и открыто спасали. При этом президент никак не отреагировал на такие действия, а генпрокурор Ирина Венедиктова, назначенная по его представлению, до сих пор остается на должности.

А самым главным фактом, который говорит о личной ответственности Зеленского, является то, что Татаров до сих пор работает заместителем руководителя ОП. Хотя Зеленский, который пришел к власти на волне лозунгов о честности и чистоте своей команды, мог бы еще после вручения подозрения отстранить или уволить его (а лучше бы сразу не назначал на должность этого одиозного чиновника времен Януковича).

Зеленскому комфортно работать вместе с подозреваемым в коррупции чиновником.

Получается, что для его ценностей приемлемо, когда подозреваемый во взяточничестве даже не предстает перед справедливым судом. Наоборот - его от этого участия спасают судьи, прокуроры и следователей во главе с верным генпрокурором, резюмируют активисты.

Ход дела в отношении заместителя руководителя ОП демонстрирует грубое вмешательство в работу НАБУ, об этом сказал директор бюро Артем Сытник. В декабре прошлого года Татарову сообщали о подозрении. В том же месяце Офис генпрокурора передал производство с НАБУ в СБУ. Бюро открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело. СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.