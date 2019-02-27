Зеленский: кандидатов много, но один точно сядет

Владимир Зеленский грозит тюрьмой одному из кандидатов.

Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский перефразировал избирательный лозунг другого кандидата Петра Порошенко "Кандидатов много - президент один". Об этом он написал в Facebook.

"Уходя, сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа, в армии, которая воюет. Вчера мы узнали о хищениях в Укроборонпроме, сегодня - о том, что власть руками судей Конституционного суда освободила себя от ответственности не только за эти кражи, но и другие, в разы большие", - написал Зеленский.

"Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности.

Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму", - добавил комик.

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По данным Центра Разумкова Владимир Зеленский имеет рейтинг 17,5%, Петр Порошенко - 13,1%, Юлия Тимошенко - 11,5%.