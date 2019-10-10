Зеленский ищет пути восстановления украинского вещания на оккупированном Донбассе

Зеленский хочет восстановить украинское вещание на оккупированном Россией Донбассе Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский хочет возобновить вещание украинских телеканалов на оккупированной части Донбасса.

Сейчас там все глушат военные технологии. Об этом он заявил во время пресс-марафона.

"Мы работаем с нашей стороны. Мы очень работаем над тем, чтобы наши каналы, наши СМИ могли там появиться. Очень сложно. Глуши все. Глуши военные технологии. Мы говорили с нашими западными партнерами и в этом у нас есть поддержка: я хочу сделать так, чтобы нас там слышали. А вот услышат ли нас - это только их внутренний вопрос", - заявил Зеленский.

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Кроме того, он заявил, что его главная цель - остановить войну на Донбассе. Зеленский считает, что это его "миссия в течение этих 5 лет".

Ранее Зеленский заявил, что на встрече в "нормандском формате" вместе с лидерами Франции, Германии и России обсудят пути прекращения войны в Донбассе. По его словам, на Донбассе предстоит полное прекращение огня и вывод иностранных военных формирований. Вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Украинский президент сообщил канцлеру Германии о ситуации с безопасностью на Донбассе. Кроме того, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.