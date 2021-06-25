Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья

Фото: Телеканал "Дом"

Президент Владимир Зеленский на этой неделе показал как играет в хоккей на траве и покупает книги в "Книжном Арсенале" в Киеве вместе с женой. Первая леди Елена Зеленская поделилась фотографиями блюд из нового школьного меню. Что еще из своей жизни на этой неделе показала президентская семья – в материале Gazeta.ua.

В начале недели Зеленский сыграл в хоккей на траве с детьми и телеведущим Александром Педаном. "Начинаем общенациональную программу – "Здоровая Украина", сообщил президент. Обещают, что спорт станет доступным во всех городах. К участию в программе пригласили спортсменов, телеведущих, актеров, певцов. Глава государства также показал фото в окружении маленьких детей.

В день отца Зеленский выложил в Инстаграм фото со своим папой. На фотографии в парке – он совсем маленький, а у новогодней елки фотографировался уже подростком.

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18 июня президент приехал попрощаться с украинским хореографом Григорием Чапкисом. Церемония состоялась в Национальной филармонии Украины. Зеленского сфотографировали во время прощания.

Первая леди выступила на форуме "Украина 30. Здоровая Украина". Говорили о реформе системы школьного питания с педагогами, представителями местного самоуправления, родителями. Пришли на дискуссию и министр здравоохранения Виктор Ляшко и повар Евгений Клопотенко. Зеленская показала плов и овощные салаты, которые будут готовить для школьников.

Также первая леди рассказала, что два украиноязычные аудиогиды заработали в Турции – в Археологическом музее Анталии и в музее Святого Николая в Демре. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба съездил проверить, как они работают – показал оттуда видео. Такие же гиды планируют запускать в Австрии и в Узбекистане.

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Владимир и Елена Зеленская в четверг, 24 июня, посетили "Книжный Арсенал" в Киеве. Журналисты показали, как первая леди рассматривает книги. Пообщались с организаторами выставки. Впоследствии президент и сам показал, как листает книги. Написал, что удалось взять несколько: "Полеты во сне и наяву", "Вышивка казацкой старшины XVII-XVIII веков", "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", "Большая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте".

Глава государства также в течение недели встретился с президентами Литвы Далей Грибаускайте и Грузии Саломе Зурабишвили в Киеве. По телефону говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

650 дней назад президент Владимир Зеленский заявил о построении нового города. Тогда же анонсировал еще ряд проектов - Центр кинопроизводства в Киеве, масштабный парк развлечений для гостей с восточной и центральной Европы, новые горнолыжные курорты. Объявлял о строительстве аэропортов в ряде городов. За 10 лет хочет увеличить площади лесов на один миллион гектаров. Gazeta.ua собрала другие обещания президента.