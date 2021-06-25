 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 153
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 981
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 4789
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 468
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 378
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 648
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 900
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 468
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 396
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
9
9
2
8
6
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Премьер в футболке сборной Украины пришел на &quot;Книжковий Арсенал&quot;
Премьер в футболке сборной Украины пришел на "Книжковий Арсенал"
&quot;Как хряпа для свиней&quot; - волонтер показала фото с военной столовой
"Как хряпа для свиней" - волонтер показала фото с военной столовой
В Украине отмечают День крымскотатарского флага
В Украине отмечают День крымскотатарского флага
&quot;П*дарасы, с*ка&quot; - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
"П*дарасы, с*ка" - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Киве вручили подозрение за коммунистические замашки
Киве вручили подозрение за коммунистические замашки
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 270
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 414
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 999
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 864
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 675
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
суббота, 26 июня 2021 19:48

Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
9

  Комментировать

Владимир и Елена Зеленская в четверг, 24 июня, посетили "Книжный Арсенал" в Киеве
Фото: Телеканал "Дом"
В начале недели Зеленский сыграл в хоккей на траве с детьми и телеведущим Александром Педаном
Зеленская показала плов и овощные салаты, которые будут готовить для школьников
18 июня президент приехал попрощаться с украинским хореографом Григорием Чапкисом
В день отца Зеленский выложил в Инстаграм фото со своим папой. На фотографии в парке

Президент Владимир Зеленский на этой неделе показал как играет в хоккей на траве и покупает книги в "Книжном Арсенале" в Киеве вместе с женой. Первая леди Елена Зеленская поделилась фотографиями блюд из нового школьного меню. Что еще из своей жизни на этой неделе показала президентская семья – в материале Gazeta.ua.

В начале недели Зеленский сыграл в хоккей на траве с детьми и телеведущим Александром Педаном. "Начинаем общенациональную программу – "Здоровая Украина", сообщил президент. Обещают, что спорт станет доступным во всех городах. К участию в программе пригласили спортсменов, телеведущих, актеров, певцов. Глава государства также показал фото в окружении маленьких детей.

В день отца Зеленский выложил в Инстаграм фото со своим папой. На фотографии в парке – он совсем маленький, а у новогодней елки фотографировался уже подростком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости

18 июня президент приехал попрощаться с украинским хореографом Григорием Чапкисом. Церемония состоялась в Национальной филармонии Украины. Зеленского сфотографировали во время прощания.

Первая леди выступила на форуме "Украина 30. Здоровая Украина". Говорили о реформе системы школьного питания с педагогами, представителями местного самоуправления, родителями. Пришли на дискуссию и министр здравоохранения Виктор Ляшко и повар Евгений Клопотенко. Зеленская показала плов и овощные салаты, которые будут готовить для школьников.

Также первая леди рассказала, что два украиноязычные аудиогиды заработали в Турции – в Археологическом музее Анталии и в музее Святого Николая в Демре. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба съездил проверить, как они работают – показал оттуда видео. Такие же гиды планируют запускать в Австрии и в Узбекистане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото

Владимир и Елена Зеленская в четверг, 24 июня, посетили "Книжный Арсенал" в Киеве. Журналисты показали, как первая леди рассматривает книги. Пообщались с организаторами выставки. Впоследствии президент и сам показал, как листает книги. Написал, что удалось взять несколько: "Полеты во сне и наяву", "Вышивка казацкой старшины XVII-XVIII веков", "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", "Большая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте".

Глава государства также в течение недели встретился с президентами Литвы Далей Грибаускайте и Грузии Саломе Зурабишвили в Киеве. По телефону говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

650 дней назад президент Владимир Зеленский заявил о построении нового города. Тогда же анонсировал еще ряд проектов - Центр кинопроизводства в Киеве, масштабный парк развлечений для гостей с восточной и центральной Европы, новые горнолыжные курорты. Объявлял о строительстве аэропортов в ряде городов. За 10 лет хочет увеличить площади лесов на один миллион гектаров. Gazeta.ua собрала другие обещания президента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира

Первый в истории украинец стал чемпионом мира по профессиональному боксу

Насиловал, душил и ударил 40 раз ножом: 6-летняя девочка умерла страшной смертью

Восстание узников подавили танками

Королевство заставили уступить территорию

17-летней выпускнице школы проткнули сердце

"А мне по*..й, что ты большой, я пожизненно неприкасаемый" - судья расстрелял посетителя кафе

Самое читаемое
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 11754
&quot;Горький Лук&quot; и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 11448
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 10539
Италия дожала Австрию в конце встречи
Италия дожала Австрию в конце встречи
 Просмотров: 6093
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
7
 Просмотров: 5959
Политика
Премьер в футболке сборной Украины пришел на "Книжковий Арсенал"
Премьер в футболке сборной Украины пришел на "Книжковий Арсенал"
9
 Просмотров: 360
"Как хряпа для свиней" - волонтер показала фото с военной столовой
"Как хряпа для свиней" - волонтер показала фото с военной столовой
2
 Просмотров: 963
Почему Германия не хочет давать Украине оружие
Почему Германия не хочет давать Украине оружие 2 Просмотров: 630
В Украине отмечают День крымскотатарского флага
В Украине отмечают День крымскотатарского флага
8
 Просмотров: 216
Меркель будет говорить с Байденом о российской агрессии
Меркель будет говорить с Байденом о российской агрессии Просмотров: 189
Больше всего комментируют
29
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
8
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
6
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
6
Признание Зеленского: все хуже, чем думали - ЗН
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
Голосов: 7472
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть