Зеленский и Пристайко не знали о задержке военной помощи - Трамп

Трамп рассказал о военной помощи Украине. Фото: Обозреватель

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко даже не знали о задержке военной помощи США.

Украина получила деньги "без каких-либо условий", а на Зеленского и Пристайко никакого давления не оказывалось, Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция, Европа не платят?" - написал Трамп.

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Cтенограму первого телефонного звонка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовал Белый дом. Разговор состоялся 21 апреля после победы Зеленского на президентских выборах.