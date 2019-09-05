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четверг, 05 сентября 2019 15:32

Зеленский хочет заставить аграрных олигархов поделиться бизнесом - Охрименко

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Зеленский хочет заставить аграрных олигархов поделиться бизнесом - Охрименко
Александр Охрименко убежден, что давление на агрохолдинги через контролирующие и силовые структуры является обычным инструментом большого передела собственности. Фото: Цензор.НЕТ

Давление президента Зеленского на аграрных олигархов преследует единственную цель – передел собственности. Как только владельцы компаний поделятся своим бизнесом, наезды сразу прекратятся. Аграрная отрасль очень интересная и выгодная вещь. И, вполне понятно, что на сегодняшний день Зеленский четко выполняет "просьбы"своих спонсоров.

К такому заключению пришел президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, анализируя очередной выпад Владимира Зеленского в адрес ведущих агроиндустриальных холдингов Украины.

В понедельник, 2 сентября 2019 года, в ходе встречи с новообразованным Кабинетом Министров, Верховной Радой и силовых структур, президент раздал очередные поручения правоохранителям и Счетной палате провести аудит использования государственных дотаций крупными агрокомпаниями Украины.

"Прошу руководителя Счетной палаты сообщить о результатах аудита использования средств украинцев, которые подарили богатым агробаронам", - заявил Зеленский. Он намекнул, что проверка коснется компании, которая производит курятину. Месяц назад президент дал поручение СБУ начать следствие в отношении законности получения бюджетных дотаций агроиндустриальным холдингом МХП.

Александр Охрименко убежден, что давление на агрохолдинги через контролирующие и силовые структуры является обычным инструментом большого передела собственности.

"Вокруг Зеленского, кроме Коломойского, собрался караван других друзей, помощников и советников, которые очень хотели бы переделить бизнес, начиная с Порошенко, Ахметова и заканчивая Косюком. Аграрная отрасль очень интересная и выгодная вещь. Понятно, что на сегодняшний день Зеленский четко выполняет "просьбы" своих спонсоров. Он ведь не просто так стал президентом. Ему помогли! И теперь с человеком надо рассчитаться. Смысл в чем заключается? Все прекрасно знают, что начинается после таких наездов главы государства на бизнес. Начинаются переговоры. Бизнесменам говорят, что если они часть бизнеса не продадут или не передадут нужным людям, то будет еще хуже. А если продадут, то и наезды сразу прекратятся. Все гениальное – просто", - полагает Охрименко.

Вместе с тем, по мнению эксперта, Зеленский хочет подмять под себявсе антикоррупционные ведомства, создав силовой инструментарий давления на бизнес.

"Фактически мы видим сейчас четко выстраиваемую жесткую вертикаль власти наподобие времен Януковича или Порошенко. В любом случае, Зеленский хочет иметь прессинговую машину, с помощью которой можно делить чужой бизнес", - утверждает аналитик.

Александр Охрименко видит также в действиях нового президента стремление получить единоличный контроль над сельхозземлей после реформы, разрешающей продажу угодий.

"На сегодняшний момент для Зеленского выгодно посеять некий хаос в работу агрохолдингов с целью, чтобы их владельцы шли к Зеленскому договариваться. В том числе и по земле. А потом все начнется, как во времена Кучмы, который командовал, что вот этот – может купить эту землю, а вот тот – эту, а этот – не может купить ничего. Проще говоря, Зеленский добивается того, чтобы олигархи не просто от него зависели, но, чтобы именно он мог решать, кому быть олигархом, а кому нет", - резюмировал президент Украинского аналитического центра.

Українські новини
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Дата
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