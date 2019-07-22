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понедельник, 22 июля 2019 11:04

Зеленский хочет созвать Раду на День Независимости - СМИ

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Зеленский хочет созвать Раду на День Независимости - СМИ
Представитель президента в Кабмине Андрей Герус добавил, что не исключает быстрого формирования коалиции в Раде. ФОТО: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский хочет созвать новую Раду на первое заседание 24 августа - на День Независимости.

Об этом "Украинской правде" сообщили неназванные источники.
Представитель президента в Кабмине Андрей Герус добавил, что не исключает быстрого формирования коалиции в Раде.

"Если это будет монокоалиция с одной партией, то это будет очень быстро. Я думаю, через несколько недель после выборов будет уже сформирована", - сказал он.

Даже в случае формирования коалиции с другими партиями, по мнению Геруса, переговоры все равно не продлятся долго.

"Я думаю, что к сентябрю это однозначно будет сделано. Август будет довольно рабочий такой месяц", - сказал он.

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По результатам более 35% обработанных протоколов на парламентских выборах, в парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

На внеочередных выборах в Верховную Раду не голосовали больше 14,7 млн украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тыс. 744 человека.

Окончательная явка избирателей, по данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине. Так, самую высокую явку украинцы продемонстрировали на выборах в Раду в 1994-м: явка составила 75,6%.

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Дата
22
июля

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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