Зеленский говорит так, будто дневал и ночевал на Майдане - Андрухович

Зеленский мимикрирует, отметил писатель. Фото: Facebook.com/yuri.andrukhovych

Президент Владимир Зеленский вынужден говорить так, будто он только с Майдана.

Об этом сказал писатель Юрий Андрухович, пишет НВ

"Зеленский мимикрирует. Он никогда не стоял ни на одной сцене Майдана, но иногда вынужден говорить так, будто только оттуда. Будто он дневал на ней и ночевал, а его приталенные пиджаки и рубашки пропахли дымом из сжигаемых шин", - сказал писатель.

"Слава Украине!" Зеленский будет произносить все чаще, прогнозирует Андрухович.

"Слава Украине!" президент Зеленский обязан принять в пользование как верховный главнокомандующий. Это не значит, что ему лично этот лозунг близок. Но он вынужден, потому что такая у него должность. Которая, похоже, все больше ему нравится", - отмечает.

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"В целом же актер и продюсер телевизионного шоу Зеленский в 2013 году Майдан пытался высмеивать, и пресловутые эбонитовые палочки как один из показателей его тогдашней позиции – а также специфического чувства юмора – уже давно стали мемом. Ему и кварталовцам в целом Майдан был чужд.

Люди с абсолютно советским бэкграундом, да еще и кавееновской закваски, Зеленский и команда могли видеть в Майдане разве что "сборище нациков". Его и высмеивали.

Янукович и его режим были им и понятнее. Да и как они в Квартале могли кусать руку, которую кормила? Ведь корпоративы по заказу одиозных столбов режима были не что иное, как своеобразная интеграция в систему власти", - отметил писатель.

Но теперь Зеленский президент и он должен хотя бы время от времени вспомнить публично о ценностях Майдана, отметил Андрухович.

"Если он этого не будет делать, то это будет в интересах его главного электорального оппонента", – говорит писатель.

21 ноября президент Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы. Вечером силовики не пропустили граждан к Офису президента.