Зеленский готов уволить Баканова: названо условие

Баканов с Зеленским - друзья детства. Фото: antikor.com.ua

Президент Владимир Зеленский уволит председателя СБУ Ивана Баканова, если узнает, что он консультируется с бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона на Kyiv Food Market.

"По поводу того, что Матиос консультирует Ивана Баканова: если вы мне покажете детали - я уволю Баканова. Если будут доказательства - я уволю главу Службы безопасности Украины", - подчеркнул Зеленский.

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Ранее СМИ сообщали, что глава СБУ Иван Баканов окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиоса и заместителя генпрокурора Николая Банчука, которые "советуют" ему людей на должности. Якобы из-за этого у него наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андрея Богдана.