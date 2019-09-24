Зеленский готов к встрече с Трампом

Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, несмотря на скандал вокруг их телефонного разговора.

"Ничего страшного. Мы ко всему готовы. У нас независимая страна, мы ко всему готовы", - отметил Зеленский в ответ на вопрос украинской службы "Голоса Америки" по этому поводу.

Также Зеленский ожидает, что договорится о визите Трампа в Украину. По его словам, в течение двух лет Украину посетят американские и европейские лидеры.

"Ожидаем, что договоримся о визите (с президентом США Дональдом Трампом ред). Потому что мне больше хочется не чтобы я летал по всем странам. Я хотел бы, чтобы настоящие лидеры свои стран приезжали в Украину и видели. Не на словах от меня, какая красивая Украина (а воочию - ред.). всех приглашаю, все хотят. Все ждут приглашения. И как только я говорю им, все - "с удовольствием". Поэтому в ближайшие два года у нас будут такие громкие визиты американских и европейских лидеров ", сказал Зеленский на видео, опубликованном на Facebook-странице Офиса президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.