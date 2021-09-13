Зеленский еще не решил будет ли снова лететь в США - Никифоров

ОП работает над тем, чтобы новый визит в США был продуктивен. Фото: radiosvoboda.org

В Украине готовят новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Но глава государства пока не определился будет ли лететь в Ньо-Йорк.

Офис Зеленского готовит визит на тот случай, если президент решит лететь, сообщил прессекретар украинского лидера Сергей Никифоров в интервью телеканалу Дом.

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"Решит ли он лететь, будет зависеть только от него. Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени - день туда, день обратно на перелет - ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза - какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-либо документов - оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50/50".

ОП создает все условия чтобы этот визит состоялся и стал производительный.

"Когда будет точное решение - лететь или не лететь - мы об этом точно сообщим", - сообщил Никмифоров.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США 31 августа. 1 сентября он встретился с американским президентом Джо Байденом. Стороны подписали ряд соглашений.