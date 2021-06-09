Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт

Юрист Роман Маселко объяснил, за что больше всего нужно бороться во внедрении судебной реформы. Фото: facebook.com/roman.maselko

Судебная реформа уже есть даже не вопросом развития Украины, а безопасности и сохранения государства. Мы не можем пренебречь поддержкой основного союзника Соединенных Штатов, учитывая российские войска у наших границ. Мы не можем постоянно обещать США и не выполнять. Об этом говорит адвокат, член правления фонда Dejure, эксперт группы судебной реформы реанимационное пакета реформ Роман Маселко в разговоре с Gazeta.ua

Каких первых изменений требует судебная система?

Есть два законопроекты: 3711-р, предусматривающий порядок формирования Высшей квалификационной комиссии и 5068 - формирования Высшего совета правосудия. Ключевые изменения, которые сейчас нужно внести, чтобы запустить настоящую судебную реформу - перезагрузить Высший совет правосудия и наконец сформировать Высшую квалификационную комиссию. Без этого реформа невозможна, и как сказал глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио, обречена на провал. Эти органы состояли в основном из судей, которых избирали сами судьи, и на выходе их члены имели сомнительную репутацию, состояние и выносили такие же решения. Очистки судебной системы не происходило, потому что не могут такие судьи освобождать себе подобных. Поэтому нужно не только ВРП и ВККС перезагрузить. Но и сформировать новую процедуру назначения.

Судьи смогут заблокировать любого реального кандидата, который захочет изменить систему

Активисты говорят, нужно менять имеющиеся законопроекты. Какие положения в них наиболее тормозят реформу?

Вся борьба по законопроектах происходит за конкурсную комиссию, которая будет выбирать как членов ВККС, так и состав ВРУ. Общественность, эксперты, международное сообщество и власти пообещали, что конкурсная комиссия будет состоять наполовину из авторитетных международных экспертов, а также наших - от Совета судей. Но чтобы разорвать круговую поруку и чтобы эта комиссия не набрала таких, как сейчас, надо международным членам дать приоритет. Если будет три против трех, голоса иностранцев должны иметь больший вес. Люди, которые не хотят перемен, настаивают, что так быть не должно. Нынешний законопроект 3711-д предусматривает состав комиссии с участием "международников" и наших судей, но не предусматривает приоритетного голоса. Это означает, что судьи смогут заблокировать любого реального кандидата, который захочет изменить систему. Борьба происходит и за то, что конкурс в Высшей квалификационной комиссии должно происходить без контроля действующей Высшего совета правосудия. Похоже, что законопроект 3711-д сначала хотят принять о формировании ВККС и запустить его под контролем нереформированной Высшего совета правосудия, а потом перезагружать ВРП. Букиккио с Венецианской комиссии говорит, что категорически нельзя процесс формирования новой ВККС отдавать в руки старой ВРП до момента ее перезагрузки. 3711-д раз это предусматривает. Законопроект 5068 неплохой, но тоже не предусматривает приоритета "международников".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского

Заявление Венецианской комиссии достаточно резкое.

Это был очень четкий и однозначный сигнал украинским властям. Так говорят очень редко. Обычно, указывают на ошибки очень расплывчато, рекомендуют, а не дают указания. Означает, что это очень важно, чтобы реформа двигалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госдеп запросил из бюджета США сотни миллионов долларов для Украины

Прислушается власть на этот раз?

К этому привязано все международное финансирование - Международного валютного фонда и Евросоюза. Иначе нас лишат этих средств. И позиция Соединенных Штатов сейчас достаточно четкая. За последними новостями Владимира Зеленского пригласили в Белый дом, но должен туда приехать с конкретными результатами реформ. Судебная является первой. Американцы тоже обращали внимание, что судебная реформа без перезагрузки Высшего совета правосудия, как это рекомендует Венецианская комиссия, невозможна. Учитывая эти факторы, если наша власть не нацелена на провал во всем и изменение внешнеполитического вектора, который является политическим самоубийством, то будут вынуждены это сделать. Вопрос в сроках. Эти изменения должны были внести еще до октября прошлого года, как мы обещали МВФ. Есть вероятность, что это произойдет до встречи Зеленского и Байдена. Надеемся, это будет не имитацией, как предыдущая реформа 2016 года, которая провалилась из-за нивелирования ВККС и ВРП - их члены тогда протягивали нечестных.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3711-д "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей "и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины", которым регулируется процедура отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей. Венецианская комиссия считает, что подготовленные Верховной Радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", в случае их принятия, убьют судебную реформу. Об этом заявил глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время выступления на конференции "Демократия в действии" США хотели бы увидеть реальные результаты реформ в Украине перед тем, как президенты Джо Байден и Владимир Зеленский смогут встретиться в Белом доме, заявил Госсекретарь Энтони Блинкен.