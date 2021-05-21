Зеленский держится за Ермака. Какая причина

"Зеленский считает, что Ермак создает больше преимуществ, чем минусов", считает Олег Саакян. Фото: Украинская правда

Председатель Офиса президента Андрей Ермак полезен для президента Владимира Зеленского, даже несмотря на репутационные и электоральные потери для самого главы государства. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Олег Саакян.

"Наверное, Зеленский сказал следующее: те люди, которые не справились с задачей, на выход. А за тех, кто справляются, он готов держаться. Даже несмотря на сомнительную репутацию. Ему сложно бороться с исторически коррумпированным государством. В этом кроется ответ, почему Татаров, Ермак – на должностях, а от Степанова и ряд других – избавились", – говорит политолог.

И добавляет: "Зеленский считает, что Ермак создает больше преимуществ, чем минусов. На вопрос о решении конфликта в Донбассе, президент ответил, что руководитель Офиса является его опорой в этом вопросе. Он много этим занимается, даже на этом сжег свою репутацию. Этими словами Зеленский показал, что понимает репутационные потери и электоральные минусы для себя. Но почему-то Ермак ему полезен, президент доволен его деятельностью".

В команде Зеленского немало людей, связанных с олигархами. Кто из них удержится на должностях, пока неизвестно, говорит политолог.

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"Если Шмыгаль действительно остается связанным с Ахметовым, то к осени мы увидим отставку правительства. Если ее не будет – это будет свидетельствовать, что премьер или не связан с олигархом, или договорились о правилах игры ", – говорит Саакян.

Политолог также добавляет, при каких условиях правительство может уйти в отставку: "Если это будут значительные экономические проблемы, то вполне вероятно, что Зеленскому надо будет назначить виновников в этом. В конце концов, за это несет ответственность Кабмин. Отставок отдельных министров может быть мало. Также может быть перестройка новых конструкций балансов и сдержек с финансово-промышленными и политическими группами".

Глава МВД Арсен Аваков будет чувствовать себя в правительстве хорошо еще долгое время, говорит Олег Саакян.

"Он выступает конструктивным балансом относительно президента в глазах значительной части политической элиты. Аваков чуть ли не единственный альтернативный центр не из команды Зеленского. При этом не является оппонентом для президента, не вступает в неконструктивную борьбу. Он выстроил уникальную нишу, которая обеспечивает ему место в украинской политике", – говорит политолог.

20 мая президент Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. Она состоялась на заводе "Антонов". Там президент заявил, что освобождение Максима Степанова с должности министра здравоохранения связано с конфликтом между ним и премьером Денисом Шмыгалем, а также главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Также выделил заслуги руководителя Офиса президента Андрея Ермака.