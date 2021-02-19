Зеленский действует, как Порошенко - аналитик о евроинтеграции

Екатерина Зарембо объяснила заявление Зеленского о евроинтеграции. Фото: katerynazarembo.org.ua

Слова президента Владимира Зеленского о прогрессе в евроинтеграции - классическое политическое заявление, ориентированное на избирателя. Он продолжает политику предшественника. На самом деле отстаем в имплементации соглашения об ассоциации. Об этом Gazeta.ua рассказала аналитик из центра "Новая Европа" Екатерина Зарембо.

"Теоретически Украина может стать членом Евросоюза до 2030 года. Практически - сомневаюсь. Можем выполнить пункты соглашения при наличии политической воли. Но членство в ЕС не идет за этим как следующий шаг ни по документам, ни по неформальными договоренностям. Важная воля Евросоюза" , - отмечает эксперт.

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Больше шансов будем иметь после вхождения Грузии в состав ЕС.

"Восточная Европа к западной границе Украины вошла в ЕС. Есть перспектива для Западных Балкан. На восточной границе все прекратилось. Как заколдованный круг. Его прерывания будет способствовать Украине. Это будет означать, что в Союз действительно сможет вступить любая европейская держава, как и сказано в их договоре", - считает Зарембо.

В Офисе президента состоялось совещание по стратегии европейской и евроатлантической интеграции под председательством Владимира Зеленского, во время которого говорилось о том, что "Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия". Говорили о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, ее обновления, а также об интеграции в рынки ЕС и Единый цифровой рынок Евросоюза.