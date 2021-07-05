Зеленский: Давление на РФ надо усилить

Мир солидарен с Украиной в противодействии агрессии России, сказал президент. Фото: president.gov.ua

В Российскую Федерацию нужно усилить международное давление. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на форуме в понедельник.

Зеленский заявил, что в топе приоритетов - деоккупация Крыма.

"Преобразование Крыма в военную базу на Черном море полностью разрушает архитектуру безопасности в регионе. Противодействие этому требует консолидации усилий международного сообщества. Поэтому Украина инициировала создание "Крымской платформы". Это первый саммит, который состоится 23 августа. Цель - усилить международное давление на Россию для деоккупации украинского полуострова Крым и защиты прав абсолютно всех крымчан", - сказал глава государства.

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Зеленский заявил, что уделяет особое внимание "противодействию новым вызовам в Черноморском регионе".

"Сотрудничеству между флотами причерноморских государств. Мы должны и в дальнейшем быть здесь проактивными. Быть здесь именно субъектами.

Только усиление наших лидерских позиций в Черноморском регионе разрешит сохранить спокойствие в регионе, безопасность и свободу судоходства.

Мы видим безоговорочную солидарность мира с Украиной по восстановлению нашей территориальной целостности. И по противодействию агрессивным шагам со стороны Российской Федерации. Однозначные сильные сигналы были включены в заявления саммита "Группы семи" и США-ЕС.

Следует отметить и решение недавнего саммита НАТО, который подтвердил, что Украина будет членом Альянса. Проекты Европейского Союза и НАТО не будут завершенными без Украины. Обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО является стратегическим приоритетом внешней политики Украины", - сказал президент.

"Наше государство и украинский народ уже сделали достаточно, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждение того, когда, как Украина будет членом ЕС и Альянса", - заявил Зеленский.

В Черном море, Николаевской, Херсонской и Одесской областях происходят многонациональные учения Sea Breeze-2021. Украинские военные отрабатывают совместные действия с коллегами из НАТО. В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией. В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов Альянса. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.