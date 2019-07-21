Зеленский дал обещание украинцам

Зеленский пообещал, что его партия не подведет украинцев. Фото: PC

Президент Украины Владимир Зеленский после объявления предварительных результатов парламентских выборов пообещал, что его команда не подведет украинцев.

Зеленский также отметил, что их главными приоритетами является прекращение войны, возвращения наших пленных и победа над коррупцией. Об этом президент завил, выступая в избирательном штабе партии "Слуга народа".

"Это (результат на выборах - Gazeta.ua) не просто большое доверие - это большая ответственность. Мы не подведем украинцев. Главные приоритеты для нас, как и для каждого украинца, - прекращение войны, возвращения наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается в Украине. Я думаю, что все те законодательные инициативы, которые мы обещали украинцам, обязательно сделаем. Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно, потому что завтра утром надо работать. Относительно местных выборов - не расслабляйтесь", - подчеркнул Зеленский.

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На внеочередных выборах в Верховную Раду 5-процентный барьер преодолевают 5 партий. Об этом свидетельствуют подсчеты Национального экзит-пола по состоянию на 18:00. Лидирует на парламентских выборах партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Ей отдали свои голоса 43,9% избирателей.