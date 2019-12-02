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Зеленский дал интервью иностранным СМИ. Сделал заявление о Крыме и Донбассе

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Зеленский дал интервью иностранным СМИ. Сделал заявление о Крыме и Донбассе
Зеленский будет поднимать тему Крыма на "нормандской встречи". Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки могут помочь в возвращении Крыма.

Об этом он заявил в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza.

Зеленский предложил формат переговоров: Украина, Россия, США.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал он.

Украинский президент отметил, что будет поднимать этот вопрос на "нормандской встречи".

"Я спрошу на саммите, можем ли мы говорить о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", - заявил Зеленский.

Также президент сказал, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации.

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков.

Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда", - объяснил Зеленский.

"Это будет самый сложный вопрос из всех - если мы когда-нибудь придем к его обсуждению. Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей".

Обновляется.

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