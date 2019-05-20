Зеленский дал четкий месседж о том, что президент – не икона - Николаенко

Глава "Основы" Андрей Николаенко прокомментировал заявление новоизбранного президента о роспуске Верховной Рады

Очень многие процессы в политикуме будут зависеть от ключевого, на данный момент, кадрового назначения – руководителя администрации президента Зеленского. Об этом заявил глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко в студии телеканала "НАШ".

"Правильно, что Зеленский сразу начал действовать. Народу не хватало новоизбранного президента. Он умело держал интригу, но сегодня ключевой вопрос в том, кто станет руководителем новой администрации президента. От этого решения многое будет зависеть и многое станет понятно, ждем", – отметил Николаенко.

Также глава "Основы" прокомментировал заявление новоизбранного президента о роспуске Верховной Рады и поделился прогнозами относительно следующего состава парламента.

"Для меня роспуск Верховной Рады – это ожидаемое событие. Стоит понимать, что парламентские выборы отличаются от президентских, и у политсил, желающих победить, должна быть мощная партийная структура. Но сегодня существует огромный запрос общества на изменения. И если Зеленский будет говорить с народом, выполнять обещания и делать правильные поступки, то его партию поддержат на парламентских выборах. Вряд ли действующий состав Рады сделает себе харакири. Они не изменят избирательное законодательство, особенно будет сопротивляться БПП и экс-президент Порошенко. К сожалению, полностью избавиться от "старых" политиков не получится, но, надеюсь, что в следующей каденции парламента токсичных элементов будет меньше", – заявил политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обязан компенсировать недостаток политического опыта формированием качественной команды - Николаенко

Николаенко отметил, что все здоровые политические силы должны предложить помощь новому президенту и начать конструктивный диалог.

"Смешно было наблюдать за испуганными лицами депутатов и министров, которые истерически улыбались из зала заседаний и правительственной ложи. В этом заключается весь цинизм уходящей власти по отношению к собственному народу. Зеленский дал четкий месседж о том, что президент – не икона. Такой подход, если он реализуется на практике, будет очень правильным. Ему надо быстро показать народу стратегии – и в достижении мира, и в восстановлении экономики. Мы готовы предложить новой команде наши наработки – Мирный план, Экономическую конституцию", – сказал Николаенко.

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления с трибуны парламента призвал чиновников не вешать в кабинетах его портреты. "Очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было портретов. Потому что президент - не икона, а не идол. Президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Зеленский.