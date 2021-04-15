Зеленский будет говорить с Макрономом и Меркель - СМИ

Завтра к переговорам президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.
Это будут полноценные переговоры в формате N3, пишет ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.
"Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности.
Цель Путина - расколоть "нормандский формат". Эти переговоры в видеоформате является свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии", - сообщил источник.
Зеленский посетит Францию в пятницу, сообщал ранее сайт главы государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
Страны "Большой семерки" призвали РФ прекратить провокации на границе с Украиной.
Российский оккупант на Донбассе продолжает обстрелы, 13 апреля погиб украинский военный. Перед этим с минувшей субботы погибли трое украинских воинов.
С начала этого года на фронте погибли 26 украинских военных, говорил президент Владимир Зеленский на прошлой неделе.
Комментарии