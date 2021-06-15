Зеленский будет бороться за любовь электората до последней копейки налогоплательщиков – Данилюк

Соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Александр Данилюк: "Проблемы с деньгами таки начнутся"

Соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Александр Данилюк дал интервью Цензор.НЕТ, в котором рассказал о перспективах развития экономики при президенте Владимиру Зеленскому.

"Есть две новости. Одна хорошая, другая – плохая. Хорошая… Зеленскому везет. Откровенно. В последнее время представители власти озвучивают тезисы, мол не так все плохо было, обещали, что провалится экономика, а всего упала на 5%. Мол, в этом заслуги правительства – или теневого правительства – как я его называю, ведь его никто не знает и не видит. Нет. Первое – мы вытянули благодаря прекрасной конъюнктуре на наших экспортных рынках – метал, руда, агропродукция. Второе – на финансовых рынках сейчас изобилие дешевых денег – и инвесторы готовы давать их нам в долг без всякого МВФ", – начал обосновывать свое мнение Данилюк.

Что касается плохой новости – проблемы с деньгами таки начнутся, считает Данилюк.

"Проблемы с деньгами все равно начнутся и, скорее всего, уже этой осенью. Потому что власть очень любит тратить деньги. Зеленский будет бороться за любовь электората до последней копейки налогоплательщиков. И Минфин не будет в состоянии ограничить эти аппетиты и дефицит бюджета будет расти. В то же время, аппетит инвесторов к Украине упадет из-за роста инфляции на развитых рынках, в первую очередь в США. И тогда осенью могут возникнуть очень серьезные проблемы", – подытожил политик.

Напомним, Александр Данилюк – соучредитель Центра национальной устойчивости и развития вместе с Русланом Рябошапкой и Павлом Климкиным.