Зеленский боится низкого антирейтинга Кличка - эксперт

Виталия Кличко атакуют из-за встречи с Блинкеном. Фото: championat.com

Обыски прокуратуры Киевской городской государственной администрации происходят чтобы дискриминировать мэра Киева Виталия Кличка.

Его встреча с заместителем госсекретаря США Энтони Блинкеном обеспокоила Офис Президента, - рассказал Gazeta.ua политолог Алексей Голобуцкий.

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"Поэтому президент Украины Владимир Зеленский начал атаковать Кличка. Логично, что американцы не видят взаимодействия с украинскими властями и стратегически выискивают партнеров для будущего сотрудничества. Тем более через два года парламентские и президентские выборы", - объясняет Голобуцкий.

Все эти события могут привести к назначению нового главы Киевской администрации. Новый человек может препятствовать деятельности Кличка.

"Как показывает история рейтинг всех действующих президентов со временем снижается, Владимир Зеленский не исключение. Я помню рейтинг 2017 года, когда у Петра Порошенко был один из самых высоких рейтингов. А с приходом Зеленского все изменилось. Поэтому команда Зеленского боится, когда видит невысокий антирейтинг Кличка и начинает действовать", - говорит Алексей Голобуцкий.

Государственная фискальная служба вместе с прокуратурой проводит обыски в Киевпастрансе. Обыски проходят в рамках дела о присвоении средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.