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пятница, 11 октября 2019 04:00

Зеленский: "Языковой вопрос не является приоритетным"

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Зеленский: &quot;Языковой вопрос не является приоритетным&quot;
Зеленский высказал свою позицию относительно языка. Фото: Збруч

Президент Владимир Зеленский не считает языковой вопрос главным. И не знает об инициативе министра образования и науки Анны Новосад перевести все русскоязычные школы с сентября 2020 году на государственный язык обучения.

"Для меня вопрос языка не является приоритетным, но я - не правительство. Я даже не знаю, что имела в виду госпожа министр образования: какие именно школы должны перейти на украинский язык, касается ли это частных школ. Что она имела в виду, мне сложно сказать. Я спрошу госпожу министра, что она имела в виду", - заявил Зеленский во время пресс-марафона.

Он отметил, что с ним лично этот вопрос не обсуждался, но он намерен все подробно выяснить.

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"Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает. Но мне интересно выяснить этот вопрос", - подчеркнул президент.

Министр образования и науки Анна Новосад в эфире одного из телеканалов рассказала, что с сентября 2020 русскоязычные школы в Украине перейдут на государственный язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года.

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