Зеленский анонсировал форум "Украина 30"

На форуме чиновники и эксперты будут давать ответы на первоочередные вопросы, заявил Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский форум "Украина 30". Об этом сообщил в понедельник.

"Понятно, что ковид, к сожалению, существенно перекроил нашу жизнь. Но согласимся ли мы, что это окончательно. Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу - свободу путешествовать, общаться и занимать родных?

Очевидно, что и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета - непростая задача для каждой страны, в частности для Украины. Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога.

С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30", во время которого эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей. А что вас волнует в этой теме?", - говорится в сообщении в Telegram.

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В этом году Украина отмечает 30-ую годовщину Независимости. В Киеве пройдет военный парад. На празднование пригласят в частности президента США Джозефа Байдена.