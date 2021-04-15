Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка

Нынешняя власть тоже думала иметь ручной суд, как предшественники, говорит Роман Маселко. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский не является драйвером изменений в судебной системе. Действует под давлением международных партнеров. Об этом Gazeta.ua.ua сказал юрист Роман Маселко.

"Ликвидация ОАСК - правильный и нужный шаг. Но сама по себе не решает проблемы.

Во-первых, возникает вопрос, а как будут набираться судьи в новый суд? Законопроект Зеленского не дает ответа. Как этот суд будет формироваться, не будет ли перевода?

Поэтому надо четко установить, что в новый должны набираться по конкурсу. Могут сманипулировать, Высший совет правосудия может решить, чтоб туда перевести судей.

Ликвидация ОАСК не означает увольнения Вовка и компании. Они просто сейчас будут без возможности решать дела, но будут судьями, могут дальше получать свою зарплату, пользоваться влияниями. Надо решить вопрос их увольнения.

Увольнение происходит или через дисциплинарные производства. "Пленок" Вовка с головой достаточно, чтобы всех фигурантов уволить. Второе - квалификационное оценивание, которое большинство этих судей не прошли, блокировали, не являлись. Высшей квалификационной комиссии сейчас нет, а Высший совет правосудия под Вовком. При таких условиях понятно, что Вовка не уволят, может остаться, перейти в новый суд", - говорит эксперт.

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Следующим шагом должна быть перезагрузка ВРП и формирование независимой ВККС, считает юрист.

"Полномочия ОАСК - чрезмерные, их нужно перераспределить. Например, создать отдельный суд, высший административный. По принципу и правилами набора Высшего антикоррупционного. Куда взять по повышенным стандартам добродетели, провести конкурс с международниками. И передать в такой суд дела касательно центральных органов власти", - говорит Маселко.

Власть действует, как под давлением, говорит эксперт.

"Давят международники - начинают что-то делать, обещать Международному валютному фонду, послам G7.

По ОАСК Офис президента два года игнорировал проблемы, закрывал глаза на "пленки" НАБУ. И только последнее событие с горами кеша, когда показали схрон на 130 миллионов гривен, стало последней каплей. В ОП вероятно поняли, что Вовк стал настолько токсичным для рейтинга президента. Решили пойти в радикальный способ. Возможно, сейчас возьмут турборежим.

Каждая власть - Янукович, Порошенко, все пытались иметь не независимый суд, в первую очередь ОАСК, а ручной. Все имели договоренности с Вовком. Был в Офисе Порошенко. Есть данные, что ходил в Офис, когда пришел Зеленский. То, что были заигрывания председателя ОАСК с нынешней властью - очевидно.

Вероятно, сначала подумали иметь ручной суд Вовка, который будет подыгрывать. А за счет этого, тот может делать в других сферах все что угодно.

Но Вовк сам себя перехитрил и стал настолько токсичным, что преимущества от ручного суда теперь намного меньше, чем токсичность этого суда"