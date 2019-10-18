Зе-команда решила легализовать игорный бизнес

Зе-команда прорабатывает закон о легализации игорного бизнеса. Фото: "Самопомощь" - Львов

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, разрешающий игорный бизнес.

Текст законопроекта №2285 на сайте отсутствует.

Инициаторами законопроекта выступили: премьер-министр Украины Алексей Валерьевич Гончарук, председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Анатольевич Монастырский, председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Андреевич Наталуха, председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Владиславович Ткаченко, председатель комитета по вопросам цифровой трансформации Михаил Валерьевич Крячко, глава комитета по вопросам молодежи и спорта Андрей Анатольевич Кожемякин, председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Валентиновна Венедиктова, председатель комитета по вопросам бюджета Юрий Юрьевич Аристов, председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Олеговна Красносельская и председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Орестовна Климпуш-Цинцадзе.

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Законопроект проходит последний этап рассмотрения руководством.

29 сентября Кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса.

"Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам", - отмечалось в сообщении правительства.

5 июня в городе Запорожье милиционеры с журналистами разбили 50 конфискованных игровых автоматов. За последние несколько месяцев из области собралось около 2 тысяч игровых автоматов. Милиционеры решили их утилизировать.