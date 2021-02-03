"Зе-команда не пошла на прямое нарушение закона" - юрист о санкциях против каналов

Александр Чебаненко пояснил, имел ли право Зеленский ограничивать деятельность каналов. Фото: Тарас Подолян

Деятельность СМИ в Украине обеспечивается, в первую очередь, положениями Конституции, поэтому неизвестно, выдержат ли испытания в судах аргументы авторов идеи введения санкций против трех телеканалов и нардепа Тараса Козака, отметил юрист Украинского института будущего Александр Чебаненко.

"Санкции вводятся на пять лет и предусматривают, в частности, блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничения торговых и финансовых операций, в том числе, вывод капиталов за пределы Украины, аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет передачи технологий, прав на объекты права, ряд других ограничений. Закон Украины "О санкциях" регулирует санкционные вопросы и говорит, что не допускается применение санкций к физическим лицам - резидентов Украины", - объяснил.

Есть надежда, что Зе-команда, по крайней мере на этот раз, не пошла на прямое нарушение закона, отметил.

"Есть нюанс, которым, возможно, и попытались воспользоваться авторы этих мероприятий. Санкции могут быть введены в отношении субъектов, "осуществляющих террористическую деятельность" - без указания на резидентство. Подтверждением факта террористической деятельности должен быть исключительно приговор суда, вступивший в законную силу. Понятие "террористическая деятельность" дано в Законе Украины "О борьбе с терроризмом" и охватывает, в том числе, подстрекательство к совершению террористических актов, насилия над физическими лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях и пропаганду и распространение идеологии терроризма финансирование и другое содействие терроризму.

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Согласно статье 34 Основного закона, каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Это право может быть ограничено в интересах национальной безопасности, территориальной целостности, общественного порядка и тому подобное. Законом ".

2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Они предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, сообщил Офис президента.