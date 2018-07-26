Жебривский грозит отставкой

Аудитор НАБУ Павел Жебривский не собирается заниматься "непонятно чем". Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Член комиссии по аудиту Национального антикоррупционного бюро Павел Жебривский подаст в отставку, если Верховная Рада не примет до конца сентября законопроект о регламентации работы комиссии.

Об этом он заявил во время круглого стола, сообщают "Українські Новини"

Закон "О Национальном антикоррупционном бюро" недостаточно регламентирует деятельность комиссии по аудиту, считает чиновник.

"Мы не понимаем, какие у нас права и обязанности, какие последствия для НАБУ в случае недопущения нас к процедурам, должна быть у нас патронажная служба", - сказал он.

Члены комиссии подготовили законопроект о регламентации своей работы и передали его в парламент, Кабинет министров и президенту.

"Если до конца сентября не будет (закона. - Gazeta.ua), то лично я собираюсь подать в отставку. Заниматься непонятно чем не нужно", - заявил Жебривский.

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19 июня президент Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. До этого он три года возглавлял Донецкую военно-гражданскую администрацию. Также аудиторами НАБУ от правительства является Михаил Буроменский - руководитель Института прикладных гуманитарных исследований, от парламента - правовед Владимир Василенко.