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Зе vs Удар: регионы уже делают свой выбор

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Зе vs Удар: регионы уже делают свой выбор

"Очередной политический сезон в Украине обычно начинается осенью. И судя по изменениям политического климата на региональном уровне, "зеленое" уже становится неактуальным. Все четче прослеживается, что ЗеКоманда значительно сдает позиции. Недавняя, очевидная конфронтация Виталия Кличко к ОП, что переросла в открытый конфликт Кличко-Зеленский, дала первые сигналы – активизировала процесс преобразования партийной структуры УДАРа", – заявил политический обозреватель Сергей Пархоменко в Цензор.НЕТ.

Речь идет о резонансном назначении нового главы областной парторганизации УДАР Виталия Кличко в Черновцах. Теперь УДАРом там руководит Валерий Чинуш, известный в регионе бизнесмен и депутат Черновицкого городского совета.

Как утверждает эксперт, – "Чинуш очередной раз сменил политический окрас особо никого не удивляет, в его случае это вполне обычная ситуация. Но не быть членом партии и резко возглавить ее областную ячейку, это уже действительно удивительно. Тем более, до этого Чинуш был рядовым членом партии либеральных взглядов местного уровня, а теперь возглавил областное представительство правоцентристского УДАРа Виталия Кличко. Как правило, такая должность сулит перспективы попадания в избирательный список кандидатов от партии под проходным номером или же возможность попасть в высший эшелон государственной власти, в случае победы на выборах. По большому счету Чинуш для Кличко очень неплохой вариант, он – яркий представитель "буковинского клана", один из богатейших людей региона, имеет вес и влияние в области. У него есть опыт и все ресурсы для проведения избирательной компании, даже свои спортивные и общественные организации и активисты".

Как ранее сообщал БукІнфо, часть буковинских ударовцев шокированы колуарним назначением Чинуша руководителем областной организации, а 14 членов УДАРа уже заявили о выходе из партии.

"Но в этой истории не понятно одно: фактически Валерий Чинуш – человек Ильи Павлюка, тот же, в свою очередь, является очень близким к президенту и по информации СМИ курирует и влияет на множество процессов в стране. Выходит, что сам Павлюк "позволил" Чинушу примкнуть к Кличко. Похоже, что Зе по-тихоньку списывают со счетов – первый и, стоит заметить, очень ресурсный регион у них уже выбили", – подчеркнул автор.


Полный текст читайте на Цензор.НЕТ

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