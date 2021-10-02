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суббота, 02 октября 2021 15:29

"Здесь депутаты живые, чем под куполом" - Зеленский в Трускавце
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Фото: sluga-narodu.com

Президент Владимир Зеленский принимает участие в заседании "большой фракции" его партии "Слуга народа" в Трускавце.

Участники "большой фракции" разделились на восемь групп и взялись за повестку дня реформ до 2023 года в различных отраслях в соответствии с Планом трансформации страны, сообщил сайт президентской партии.

В каждой группе работают: руководитель направления, эксперт, представитель Верховной Рады, Кабинета министров и Офиса президента.

"Я только что увидел очень энергичную, очень профессиональную работу.

Депутаты здесь совсем другие, они "живее", чем под куполом. Это говорит о том, что нужно чаще выходить из-под купола и смотреть, как живут люди", - заявил Зеленский.

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Президент оценил работу "слуг народа" за два года на "три с плюсом" по 5-балльной шкале, а свою собственную - на 7-8 по 12-балльной, пишет "Українська правда"

"Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7-8, так говорят? По 12-балльной. Я где-то в середине", - сказал Зеленский.

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