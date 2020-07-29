Заявления Жвании, Деркача, Онищенко - части целенаправленной информационной кампании Москвы - "Евросолидарность"

"Все эти фейки активно распространяются информационным пулом Медведчука"

Партия "Европейская солидарность" считает, что заявления Жвании, "пленки" Деркача, "разоблачение" Онищенко - это части целенаправленной информационной кампании Москвы и ее пятой колонны в Украине.

Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на официальном сайте.

"Ничего нового. Это те же избитые российские тезисы о "государственном перевороте на Майдане" и "внешнее управление" Украиной. И острие этой атаки направлено на Петра Порошенко и "Европейскую солидарность" как единственную силу, которая способна противостоять российскому реваншу. ОПЗЖ, жвании, деркачи, онищенки и другие - все они имеют общего кремлевского хозяина, который пытается подорвать независимость Украины как извне, так и изнутри", - говорят в "ЕС".

В партии Петра Порошенко считают, что частью этого плана является дискредитация Революции Достоинства и ее достижений.

"Все эти фейки активно распространяются информационным пулом Медведчука: "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, все чаще и все активнее к ним присоединяется "1+1", что лишний раз доказывает присутствие Медведчука среди владельцев этого медиа и свидетельствует о политическом партнерстве Медведчука и Коломойского. Не лишним будет заметить, что речь идет о любимом канале президента Зеленского, который привел его к власти.

"Европейская солидарность" призывает все патриотические политические силы к совместным скоординированным усилиям по противодействию пятой колонне Кремля и его реваншистским планам, к общей защите независимости, свободы, европейского и евроатлантического выбора Украины", - говорится в заявлении.