Заявления украинской власти по Крымскому мосту - подарок для Кремля - Тарута

Лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута: "Если наши руководители и в самом деле хотят снова устроить проводку кораблей, они сами и их дети должны занять места в экипажах этих кораблей". Фото: ugorod.kr.ua

Если бы украинские спецслужбы качественно выполняли свою работу, инцидента в Керченском проливе можно было избежать. Так считает народный депутат Украины, лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута.

"Если бы у нас спецслужбы работали должным образом, занимались разведкой, аналитикой, то никто бы не отправил наших ребят на эту авантюру (пересечение Керченского пролива. – Gazeta.ua). И какое было задание? Если перебросить катера, то это можно было сделать по железной дороге или автомобильным транспортом. Не такие они большие. И так убрали бы ненужные риски для моряков", - отметил политик в эфире телеканала NewsOne.

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Заявления украинских политиков о том, что Украина снова будет посылать корабли через Керченский пролив, Сергей Тарута считает безответственными.

"Чтобы страна и моряки не рисковали, я предлагаю простое решение. Если наши руководители и в самом деле хотят снова устроить проводку кораблей, они сами и их дети должны занять места в экипажах этих кораблей. Если бы на этих суднах были дети тех, кто отдает приказы, никогда бы с нашими моряками такого не случилось", - подчеркнул лидер "Основы".

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Кроме того, заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова о способности украинских ракетных комплексов подорвать Керченский мост, по мнению Таруты, играют на руку Российской Федерации.

"Есть цинизм и манипуляции со стороны россиян, которые утверждают, что охраняют Крымский мост якобы из-за заявлений украинских политиков об его уничтожении. Но то, что говорит Турчинов, такие заявления высшего должностного лица, которое представляет весь оборонный комплекс Украины, - именно то, что нужно Кремлю, чтобы дальше опираться на чьи-то слова", - заявил Сергей Тарута.

Политик не верит в возможность эскалации ситуации в Керченском проливе вследствие заявлений секретаря СНБО. Однако подчеркивает, что спекуляции вокруг уничтожения Крымского моста недопустимы.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что из-за российской агрессии на побережье Черного и Азовского морей будут установлены современные ракетные комплексы. "Это позволит нам эффективно противодействовать любым десантным операциям. Не будет проблемой в случае угрозы уничтожить любую переправу или мост", - заявил Турчинов.