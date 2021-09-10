Заявление Данилова подстегнет дипломатию

Данилов: "Украинская армия может силой освободить Донецк и Луганск". Фото: Сайт СНБО

Заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что украинская армия может взять оккупированные Донецк и Луганск, сделает более эффективной дипломатию относительно Донбасса.

"Любые дипломатические переговоры нужно начинать с того, что твоя армия готова выполнить задачу по назначению. То есть силовым путем освободить эти территории. И тогда дипломатия становится очень эффективной", - сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24".

Главное назначение армии любой страны - это защита ее суверенитета и территориальной целостности, напомнил он. "И господин Данилов высказал, что мы для того и держим вооруженные силы, чтобы они были готовы восстановить территориальную целостность в любой момент, если будет приказ", считает Жданов.

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Он также связал такое заявление с военными учениями "Запад-2021", которые проходят в России и Беларуси.

"Сегодня главная цель этих учений – запугать НАТО и показать, что нецелесообразно накапливать войска на границах России или стран, где есть интересы России. Но нам нужно пропагандировать и всячески распространять боевые возможности наших вооруженных сил, что они способны сегодня выполнять задачи, защищать Украину и восстановить территориальную целостность в пределах Украины", - сказал эксперт.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия может освободить оккупированные Россией Донецк и Луганск, если ей дадут такую команду. "Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они могут это сделать", сказал секретарь СНБО.