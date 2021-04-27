Завтра может быть конец судебной реформы - Шабунин

"Слуги" подставляют президента, говорит Виталий Шабунин. Фото: pixabay.com

Завтра Комитет Верховной Рады под руководством народного депутата от "Слуги народа" Андрея Костина может согласовать законопроект, которым перечеркнут судебную реформу. Об этом заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook

Общественный активист заявил, что "слуга" подставляет президента Украины Владимира Зеленского накануне визита госсекретаря США.

По словам Шабунина, в законопроекте №3711-д собираются "забетонировать" определяющее влияние действующего Высшего совета правосудия на избрание Высшей квалификационной комиссии судей. Законопроект готовят ко второму чтению.

"Это будет концом судебной реформы обещанной Зеленским, которую, напомню, США и ЕС неоднократно определяли ключевой для дальнейшей поддержки Украины", - заявил председатель ЦПК.

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Шабунин отметил, что в законопроекте касательно формирования ВККС могут оставить нормы, которые "отдают процесс в руки судебной мафии", а "международные (независимые) эксперты не будут иметь обещанный Зеленским определяющий голос".

9 марта общественность выходила на акцию "Нет съезду судейской нечестии" возле столичного "Президент отеля", где проходил съезд судей. Там выбирали членов Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.