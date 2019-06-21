Завтра будут прощаться с Дмитрием Тымчуком: место и время

Народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука похоронят в субботу, 22 июня.
Проститься с политиком и журналистом можно будет в киевском Доме офицеров на Грушевского, с 10:00 до 11:00, информирует "Информационное сопротивление".
Похороны состоятся в тот же день в городе Бердичев Житомирской области.
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В Киеве в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
По предварительной информации, депутат случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета. Следователи рассматривают 3 версии гибели политика, среди которых - убийство.
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