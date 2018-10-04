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четверг, 04 октября 2018 11:00

"Завхоз" Порошенко уклонился от вопроса о заказе "рекламы Сытника"

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&quot;Завхоз&quot; Порошенко уклонился от вопроса о заказе &quot;рекламы Сытника&quot;
Более 2 тыс. кв. м стеклянных поверхностей вагонов арендует компания "Центр медиагруппы". Ее владельцы: двоюродный брат Сергея Березенко Павел Матвиенко и отец нардепа Иван Березенко. Фото: ТСН

Заместитель руководителя фракции БПП Сергей Березенко не смог прямо ответить, причастен ли он к размещению в киевском метро рекламы с изображением директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом его прямо спросили журналисты в кулуарах парламента.

"Я не услышал четкого обвинения в словах Сытника. Он намекнул, что я имею отношение к наружной рекламе. Мне очень интересно, почему он позволяет себе как руководитель антикоррупционного бюро оценочные суждения относительно того, что делает или не делает народный депутат. Я ему хочу напомнить: народный депутат не может заниматься никакой деятельностью, кроме законотворческой. За это он получает заработную плату", - сказал Березенко.

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1 октября в киевском метрополитене появилась реклама с изображением директора НАБУ Артема Сытника с надписью: "Я разоблачу топ-коррупционеров". На постере отметили, что якобы Сытник будет отчитываться 3 октября в 15:00 на заседании комитета Верховной Рады.

Сытник назвал рекламу провокацией и заявил, что намерен это обжаловать. Он заверил, что с ним не согласовали содержание этой рекламы и ему неизвестен ее заказчик.

На заседании антикоррупционного комитета 3 октября Сытник заявил, что рекламу заказал первый заместитель главы СБУ Павел Демчина, против которого НАБУ ведет дело. А занимался этим нардеп от БПП Сергей Березенко.

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Дата
04
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