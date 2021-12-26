Заседание Совета Россия-НАТО: сообщили дату заседания

Заседание Совета Россия-НАТО, где стороны будут обсуждать ряд вопросов внешней политики и отношений, состоится 12 января 2022 года.

Решение об этом одобрил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Anadolu.

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Параллельно этому мероприятию в Брюсселе 12-13 января пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Альянса.

17 декабря Россия опубликовала проекты договора о гарантиях безопасности с ЕС и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В них Москва, в частности, просит не принимать Украину в Альянс. Также Кремль потребовал срочного ответа на свои предложения и разразился в адрес НАТО угрозами.

20 декабря в Государственном департаменте США заявили, что Соединенные Штаты не собираются вести с Россией никакие переговоры о безопасности в Европейском Союзе без участия самих стран-членов.