Заседание Совета Россия-НАТО: сообщили дату заседания

 
Ексклюзивы
1/5
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
3 Просмотров: 936
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 612
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 495
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 882
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2097
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 666
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 9639
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 513
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 459
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2475
Фото
Все фото
13
13
5
19
20
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
&quot;Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается&quot; - как прошёл суд по делу Шеремета
"Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается" - как прошёл суд по делу Шеремета
В столице украсили елку для Героев
В столице украсили елку для Героев
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Видео
Все видео
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"
Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"
Интервью
1/5
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
1 Просмотров: 1062
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 981
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 567
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2133
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1143
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 693
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
воскресенье, 26 декабря 2021 11:52

Заседание Совета Россия-НАТО: сообщили дату заседания

  Комментировать
Заседание Совета Россия-НАТО: сообщили дату заседания
Стала известна дата проведения мероприятия. Фото: DW

Заседание Совета Россия-НАТО, где стороны будут обсуждать ряд вопросов внешней политики и отношений, состоится 12 января 2022 года.

Решение об этом одобрил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Anadolu.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский провел встречу с сенаторами и конгрессменами США: о чем говорили

Параллельно этому мероприятию в Брюсселе 12-13 января пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Альянса.

17 декабря Россия опубликовала проекты договора о гарантиях безопасности с ЕС и соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В них Москва, в частности, просит не принимать Украину в Альянс. Также Кремль потребовал срочного ответа на свои предложения и разразился в адрес НАТО угрозами.

20 декабря в Государственном департаменте США заявили, что Соединенные Штаты не собираются вести с Россией никакие переговоры о безопасности в Европейском Союзе без участия самих стран-членов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заседание Совета Россия-НАТО: сообщили дату заседания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Супруги изобрели неизвестные ранее химические элементы

Самое читаемое
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
20
 1 Просмотров: 37747
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
 Просмотров: 9639
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
13
 1 Просмотров: 9063
&quot;Был звонок Путина&quot; - экс-разведчик ГУР назвал причину своего увольнения из спецслужб
"Был звонок Путина" - экс-разведчик ГУР назвал причину своего увольнения из спецслужб 1 Просмотров: 4041
&quot;Слуга&quot;-поборник семейных ценностей развелся
"Слуга"-поборник семейных ценностей развелся Просмотров: 3969
Политика
Украина упростит пересечение КПВВ на Донбассе
Украина упростит пересечение КПВВ на Донбассе Просмотров: 396
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
13
 1 Просмотров: 9081
Никаких действий со стороны РФ: в ТКГ оценили шансы на обмен пленными до конца 2021
Никаких действий со стороны РФ: в ТКГ оценили шансы на обмен пленными до конца 2021 1 Просмотров: 225
Зеленский купил подарки у жены недобросовестного судьи
Зеленский купил подарки у жены недобросовестного судьи Просмотров: 2466
Данилов призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи
Данилов призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи Просмотров: 324
Больше всего комментируют
23
Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ
7
Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского
6
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
4
"Сознательно шел на провал" - экс-разведчик ГУР о срыве Зеленским спецоперации по "вагнеровцам"
3
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
Голосов: 534
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть